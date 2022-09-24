الرياضة
لبيب يقود الأشبال للفوز على أستراليا
استهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مشاركته في دوري “كوستا كاليدا” بمورسيا بإسبانيا، بفوز على نظيره الأسترالي بهدف لصفر في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الخميس). وتمكن المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة من الفوز بفضل هدف زكريا لبيب، لاعب الرجاء، في الدقيقة الثالثة، رافعا رصيدهأكمل القراءة »
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