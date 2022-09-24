الرياضة
بن يحيى… تجاهل بطل نادر
الوزارة والجامعة تواصلان إدارة ظهريهما له رغم الدعم الملكي ووصوله للعالمية ورفع راية المغرب تواصل وزارة الرياضة وجامعة سباق السيارات، تجاهلهما للبطل المغربي ميكاييل بن يحيى، سائق “ماكلارين”، وبطل أوربا في سباق السيارات، والذي لفت الانتباه في «القارة العجوز»، غير أنه لقي تجاهلا غير مبرر في بلدهأكمل القراءة »
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