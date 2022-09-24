الرياضة
برشيد ينجو من اعتذار
لجنة تصريف الأعمال تعين العثماني مديرا تقنيا عقدت لجنة تصريف الأعمال ليوسفية برشيد، أول أمس (الخميس)، ندوة صحافية، بقاعة الندوات بالملعب البلدي ببرشيد، وخلالها تم التطرق لآخر مستجدات الفريق الممارس في القسم الثاني، وتقديم المدير التقني الجديد. وأكدت لجنة تصريف الأعمال ليوسفية برشيد، أنها سارعت الزمن منأكمل القراءة »
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