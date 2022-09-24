الرياضة
وجدة يعسكر بأكادير
يجري مولودية وجدة معسكرا إعداديا بأكادير، انطلاقا من اليوم (السبت)، ويستمر إلى غاية موعد إجراء الجولة الرابعة من البطولة الوطنية، والتي ستجمعه بحسنية أكادير. ورحل مولودية وجدة إلى أكادير عبر الحافلة، مستغلا فترة توقف بطولة القسم الأول، من أجل تصحيح المسار و إبعاد لاعبيه عن ضغط الجمهور. وجاءأكمل القراءة »
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