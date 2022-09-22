وطنية
إدارية الرباط تلجم شطط وزير
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، برئاسة القاضي صالح المزوغي، حكمها في القضية التي رفعها محمد الجرطي، كاتب ومترجم مغربي متخصص في الأدب الفرنسي، ضد وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول سحب جائزة المغرب للكتاب، وهو القرار الذي أعلن عنه الوزير في 18 مارس الماضي، بعد المطالبةأكمل القراءة »
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