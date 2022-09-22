خاص
“روش نوار”… سنة أولى تخبط
تجربة جديدة بالمقاطعة يقودها الاتحاد الدستوري تغرق في الصراعات والمشاكل في غياب “نصف” رؤية تتخبط مقاطعة الصخور السوداء في فوضاها ومشاكلها وصراعاتها، ما يقرب من سنة، وهي المدة التي تسلم فيها الفريق الجديد مهام التسيير، بعد انتخابات محلية، أبعدت العدالة والتنمية، وحلت محله أحزاب التحالف الثلاثي+ واحد.أكمل القراءة »
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