ملف الصباح
المغاربة يفتقدون ثقافة جنسية
الشعباني قال إن تلقينهم تربية الأجداد فكر جامد لا يؤمن بالانفتاح شدد علي الشعباني، باحث في علم الاجتماع، على أهمية تلقين الأبناء تربية جنسية نظرا لتأثيرها الإيجابي على سلوكاتهم على المدى البعيد. واعتبر الشعباني تلقين الأبناء التربية نفسها للأجداد، التي ترفض الخوض في مواضيع جنسية وتعتبرها منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا