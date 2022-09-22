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ملف الصباح

المغاربة يفتقدون ثقافة جنسية

منذ دقيقتين
الشعباني قال إن تلقينهم تربية الأجداد فكر جامد لا يؤمن بالانفتاح شدد علي الشعباني، باحث في علم الاجتماع، على أهمية تلقين الأبناء تربية جنسية نظرا لتأثيرها الإيجابي على سلوكاتهم على المدى البعيد. واعتبر الشعباني تلقين الأبناء التربية نفسها للأجداد، التي ترفض الخوض في مواضيع جنسية وتعتبرها منأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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