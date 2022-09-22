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حوادث

تحايل لاستصدار تعويضات بالملايير

منذ 22 ثانية
المحكمة‭ ‬خفضت‭ ‬الحكم‭ ‬الابتدائي‭ ‬للنصف‭    (‬أرشيف‭)‬
جهات رفعت دعاوى بعدة مدن ضد أشخاص مختلفين تتضمن الوقائع نفسها وتدعي أنها ضحية اختلاس أثارت شكاية رفعت إلى رئاسة النيابة العامة، تورط جهات نافذة في التحايل على القضاء لاستصدار أحكام تقضي بالحصول على تعويضات بالملايير، بحجة أنها ضحية اختلاسات كبيرة، همت مالية شركات في ملكيتها. وحسبأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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