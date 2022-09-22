حوادث
المواجهات تنهي ملف بقر بطن حامل
ينتظر أن ينهي قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في الأيام القليلة المقبلة، النظر في جريمة مزدوجة عمرها 19 سنة، راحت ضحيتها امرأة تقطن بحي السالمية، حامل في شهرها الثامن، تعرضت للقتل وبقر بطنها وإخراج الجنين وتمزيقه. وأجرى قاضي التحقيق مواجهات بين الشهود والمتهمين الثلاثة،أكمل القراءة »
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