الأولى
تحت الدف
ماذا بعد الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أطلقته فاطمة الزهراء المنصوري الأسبوع الماضي بالرباط، بحضور أعضاء الحكومة يقودهم رئيسها؟ هذا الاستفهام بدأ يتردد على لسان أكثر من قاطن في دور الصفيح أو “براكة” من «البراريك»، التي مازالت منتشرة في العديد من أقاليم وعمالات المملكة. وفقد العديدأكمل القراءة »
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