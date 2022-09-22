حوادث
إدارية فاس ترفض عزل رئيس جماعة
قضت إدارية فاس، زوال الاثنين الماضي، برفض طلب عزل رئيس جماعة أولاد زباير بتازة من الأصالة والمعاصرة، وابنه وابن شقيقه، مع قبوله في الباقي بعد شهرين ونصف من تقديم 12 عضوا من معارضة المجلس الطلب وتأجيل البت في ملفهم في أربع جلسات لاستدعاء العامل وإحالته على المفوضأكمل القراءة »
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