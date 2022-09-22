حوادث
السجن لمتهم بسرقة الدكاكين
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بشكاية من صاحب دكان بأحد الدواوير المجاورة، أكد فيها أنه اكتشف تعرض محله التجاري لسرقة مبلغأكمل القراءة »
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