حوادث
اعتقال “بزناس” بالقلعة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة، أخيرا، من اعتقال تاجر مخدرات يشكل موضوع 16 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد أن ظل الوصول إلى المعني بالأمر مستعصيا لمدة طويلة. وأفاد مصدر مطلع أن فرقة مختلطة من الدركيين المنتمين لمختلف المراكز الترابية والقضائية، التابعة لسرية قلعة السراغنة، باشرتأكمل القراءة »
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