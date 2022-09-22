حوادث
عصابات تتحدى درك برشيد
استغلت وضع اللمسات الأخيرة لإحداث مفوضية للشرطة لشن غزوات بالدروة والضواحي تزامن حلول لجنة رفيعة المستوى من المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين الماضي، بالدروة مع غياب شبه كلي لعناصر الدرك الملكي عن المنطقة، ما فتح المجال لعدد من الجانحين والعصابات لاقتراف جرائم كثيرة شهدتها شوارع وأزقة المدينة،أكمل القراءة »
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