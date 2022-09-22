حوادث
العثور على دراجة بحرية بالجزائر
أفاد مصدر مطلع، أن دراجة مائية من نوع “جيتسكي” ظهرت، أخيرا، في سواحل الجزائر، يرجح أنها استعملت في عملية للهجرة السرية من المغرب نحو إسبانيا. وأضاف المصدر ذاته، أن الدراجة المائية، اختفت بداية الشهر الجاري، بعدما امتطاها ثلاثة شباب يتحدرون من العروي بإقليم الناظور، وأبحروا من سواحلأكمل القراءة »
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