وطنية
صراعات تعطل كبرى غرف المغرب
وضعت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء سطات «خارج» الخدمة، منذ أكثر من سنة، بسبب الصراعات وحرب الصفقات العمومية والامتيازات والمواقع وتصفية الحسابات الشخصية. وتعطل الأحزاب المشكلة لعضوية الغرفة، إثر انتخابات يوليوز 2021،أكمل القراءة »
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