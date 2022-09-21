الصباح الـتـربـوي
“ريع” الكتاب المدرسي
منطق التجارة حول هذه الرافعة البيداغوجية الأساسية من أداء للتربية إلى وسيلة للربح يغامر مؤلفون وناشرون ومفتشون ومقررون بوزارة التربية الوطنية، بأهم عنصر في عمليات التعلم والتعليم، ويتعلق الأمر بالكتاب المدرسي، الذي يشكل حجر الزاوية في المنظومة برمتها، وأحد أبرز الوسائط التعليمية الحيوية، سواء داخل الفصل، أوأكمل القراءة »
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