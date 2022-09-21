أســــــرة
إطلالة عصرية لغرفة الطعام
تحتل غرفة الطعام المكانة الأهم في المنزل، كما تعكس شخصيات وأسلوب القاطنين، وهي متعددة العناصر، التي تشتمل على الإكسسوارات المتعلقة بأدوات الطعام أو الإضافات والجدران وسطح الطاولة والبوفي. وتعد غرفة الطعام، مكان لالتقاء العائلة بالضيوف حول أطباق الطعام، وتتخذ مساحتها حيزا مهما، كما تكون عل شكل غرفةأكمل القراءة »
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