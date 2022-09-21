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أســــــرة

إطلالة‭ ‬عصرية‭ ‬لغرفة‭ ‬الطعام

منذ 3 دقائق
تحتل‭ ‬غرفة‭ ‬الطعام‭ ‬المكانة‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬شخصيات‭ ‬وأسلوب‭ ‬القاطنين،‭ ‬وهي‭ ‬متعددة‭ ‬العناصر،‭ ‬التي‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬الإكسسوارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأدوات‭ ‬الطعام‭ ‬أو‭ ‬الإضافات‭ ‬والجدران‭ ‬وسطح‭ ‬الطاولة‭ ‬والبوفي‭.‬ وتعد‭ ‬غرفة‭ ‬الطعام،‭ ‬مكان‭ ‬لالتقاء‭ ‬العائلة‭ ‬بالضيوف‭ ‬حول‭ ‬أطباق‭ ‬الطعام،‭ ‬وتتخذ‭ ‬مساحتها‭ ‬حيزا‭ ‬مهما،‭ ‬كما‭ ‬تكون‭ ‬عل‭ ‬شكل‭ ‬غرفة‭أكمل القراءة »

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