الرياضة
جامعات ممنوعة من دعم الوزارة
حرمت منه 13 جامعة بسبب البرنامج التعاقدي طالب عدد من الجامعات الرياضية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بصرف الشطر الثاني من المنحة السنوية، بعد أن تأخرت عن وقتها المعتاد. وعلمت “الصباح”، أن الجامعات المذكورة دعت الوزارة إلى صرف الشطر الثاني من المنح المخصصة لها، طبقا لعقدأكمل القراءة »
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