وطنية
شد الحبل مستمر بين أرباب المقاهي وأغلالو
استنفرت التصريحات الأخيرة لأسماء أغلالو، عمدة الرباط، مهنيي أرباب المقاهي، بسبب ما اعتبروه تصريحات مهينة، وصلت درجة نعتهم بالفوضويين. واستنكر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في اجتماع طارئ، أول أمس (السبت)، تصريحات العمدة، معتبرا أنها تسيء إلى مسؤولة عن تدبير الشأن العام بالعاصمة. وقررأكمل القراءة »
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