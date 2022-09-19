الرياضة
آسفي يقدم ضمانات لتأهيل لاعبين
أهل مشط والكحلاوي وينتظر رخصا أخرى نجح أولمبيك آسفي في تأهيل لاعبيه يوسف مشط وسيف الدين الكحلاوي، بعدما قدم ضمانات مالية للجنة المختصة داخل جامعة كرة القدم. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن لجنة الرخص بالجامعة رفضت تأهيل جميع لاعبي الفريق العبدي وطالبت بضمانات مالية كافية، ووافقتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا