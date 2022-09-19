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الرياضة

آسفي يقدم ضمانات لتأهيل لاعبين

منذ 4 دقائق
أهل مشط والكحلاوي وينتظر رخصا أخرى نجح أولمبيك آسفي في تأهيل لاعبيه يوسف مشط وسيف الدين الكحلاوي، بعدما قدم ضمانات مالية للجنة المختصة داخل جامعة كرة القدم. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن لجنة الرخص بالجامعة رفضت تأهيل جميع لاعبي الفريق العبدي وطالبت بضمانات مالية كافية، ووافقتأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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