وطنية
خمسة مرشحين للانتخابات الجزئية بآسفي
انطلقت، الجمعة الماضي، الحملة الانتخابية الجزئية لملء المقعد الشاغر بدائرة إقليم آسفي، والذي يتنافس عليه خمسة مرشحين، إذ بالإضافة إلى التهامي المسقي مرشح الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي أسقطته المحكمة الدستورية، ترشح كل من رشيد بوكطاية رئيس جماعة مول البركي والمنسق الإقليمي للأصالة والمعاصرة، ورشيد صابر محام بهيأةأكمل القراءة »
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