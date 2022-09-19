الرياضة
الدكيك: سنواصل المنافسة على الألقاب
مدرب منتخب القاعة قال إن الفوز بكأس القارات مستحق اعتبر هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني التتويج بكأس القارات، الجمعة الماضي، مستحقا، بالنظر إلى قوة المنتخب الإيراني وقدرة لاعبيه على التسجيل. وأضاف الدكيك في تصريح بعد المباراة أن هذا اللقب سيرفع معنويات اللاعبين أكثر، كما سيحفزهم على المنافسةأكمل القراءة »
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