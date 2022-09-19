اذاعة وتلفزيون
“لحبيبة مي” على “دوزيم”
تقترح القناة الثانية “دوزيم” على مشاهديها، متابعة، اليوم (الاثنين)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و50 دقيقة، حلقة جديدة من البرنامج “لحبيبة مي”. ويسلط البرنامج، وهو من إعداد أحمد بوعروة وإخراج جميلة البرجي بنعيسى، الضوء على نماذج إيجابية من الأمهات اللواتي كافحن وضحين من أجل تربية أبنائهن الذينأكمل القراءة »
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