الصباح الفني
القادري و”عندي حلم”
بدأت سميرة القادري في الترويج لبرنامج جديد سيبث خلال الفترة المقبلة على قناة “الأولى”، يحمل عنوان “عندي حلم”. وعلقت القادري على البرنامج الذي يعنى باكتشاف المواهب قائلة “لا تتوقف عن الحلم حتى لو بات حلمك مستحيلا”. وتعاونت “السوبرانو” في إنجاز البرنامج مع عضوي لجنة التحكيم الفنان نورأكمل القراءة »
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