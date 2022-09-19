الصباح الفني
”إيكوموس” المغرب في حلة جديدة
انتخاب الشبري على رأس الهيأة التي تهتم بالتراث الثقافي والمباني التاريخية انتخب أخيرا أبو القاسم الشبري، بمقر المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، رئيسا جديدا للجنة الوطنية للمجلس العالمي للمباني التاريخية والمواقع، “إيكوموس” المغرب، بعد انتخاب مكتب تنفيذي جديد على أمل مواصلة مساهمة المجلس في دينامية حقول التراثأكمل القراءة »
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