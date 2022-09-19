fbpx
الصباح الفني

‭”‬إيكوموس‭” ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬حلة‭ ‬جديدة

منذ دقيقتين
أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬الجديد‭ ‬لـ‭ "‬إيكوموس‭"                                     (‬خاص‭)‬
انتخاب‭ ‬الشبري‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الهيأة‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بالتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬والمباني‭ ‬التاريخية انتخب‭ ‬أخيرا‭ ‬أبو‭ ‬القاسم‭ ‬الشبري،‭ ‬بمقر‭ ‬المدرسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬بالرباط،‭ ‬رئيسا‭ ‬جديدا‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمجلس‭ ‬العالمي‭ ‬للمباني‭ ‬التاريخية‭ ‬والمواقع،‭ “‬إيكوموس‭” ‬المغرب،‭ ‬بعد‭ ‬انتخاب‭ ‬مكتب‭ ‬تنفيذي‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬مواصلة‭ ‬مساهمة‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬دينامية‭ ‬حقول‭ ‬التراث‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.