fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ 4 ثواني
زيدان كتب‭ ‬الروائي‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الأمومة‭ ‬غريزة‭ ‬فطرية‭ ‬كامنة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنثى،‭ ‬والأبوة‭ ‬ثقافة‭ ‬مكتسبة‭ ‬من‭ ‬المحيط‭ ‬الاجتماعي‭”.‬ كمال كتب‭ ‬الفنان‭ ‬عصام‭ ‬كمال‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬دائما‭ ‬انظروا‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل،‭ ‬والماضي‭ ‬قد‭ ‬مضى‭”.‬ بوسيل نشرت‭ ‬مصممة‭ ‬الأزياء‭ ‬بسمة‭ ‬بوسيل،‭ ‬ستوري‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.