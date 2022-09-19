الصباح الفني
قالوا
زيدان كتب الروائي المصري يوسف زيدان تدوينة جاء فيها “الأمومة غريزة فطرية كامنة في كل أنثى، والأبوة ثقافة مكتسبة من المحيط الاجتماعي”. كمال كتب الفنان عصام كمال على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “دائما انظروا إلى المستقبل، والماضي قد مضى”. بوسيل نشرت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، ستوريأكمل القراءة »
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