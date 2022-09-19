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الصباح الفني

 باي في مسلسل هندي

منذ 7 ثواني
 تقاسم الممثل سعيد باي مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، خبر انضمامه لفريق عمل مسلسل هندي تصور مشاهده بالمغرب. وقال باي في “ستوري” إنه يخوض تجربة جديدة، ويشارك في سلسلة هندية بعنوان “اينفلونسر”، إذ كتب في الستوري “تجربة جديدة، دور جديد في سلسلة هندية بعنوان اينفلونسر”. وحسب المعلوماتأكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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