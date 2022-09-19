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الصباح الفني

الفاسي ومشكل الهرمونات

منذ دقيقة واحدة
فاجأت الممثلة فرح الفاسي متابعيها على حسابها الرسمي على “إنستغرام” بنشر صور بدت فيها تعاني ظهور الكثير من البثور على وجهها، التي تحتاج إلى علاج لمدة طويلة من أجل التخلص منها. وأكدت الفاسي أنها أصيبت بذلك بسبب استعمال دواء كان له تأثير سلبي، كما أن من آثارهأكمل القراءة »

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