الصباح الفني
ضريف وتتويج بألمانيا
توج الممثل سعيد ضريف بطل الفيلم السينمائي “ميثاق” للمخرج حسين حنين، بجائزة أفضل ممثل، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كوباني السينمائي الدولي في نسخته الثالثة. واستطاع ضريف أن يحظى بثقة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، التي أعجبت بطريقة تقمصه لشخصيته في “ميثاق”، ليتمكن من الفوز بجائزة أحسن ممثل تبارىأكمل القراءة »
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