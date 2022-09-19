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الصباح الفني

ضريف‭ ‬وتتويج‭ ‬بألمانيا

منذ دقيقة واحدة
سعيد‭ ‬ضريف‭ (‬خاص‭)‬
توج‭ ‬الممثل‭ ‬سعيد‭ ‬ضريف‭ ‬بطل‭ ‬الفيلم‭ ‬السينمائي‭ “‬ميثاق‭” ‬للمخرج‭ ‬حسين‭ ‬حنين،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل،‭ ‬ضمن‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬لمهرجان‭ ‬كوباني‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭.‬ واستطاع‭ ‬ضريف‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بثقة‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية،‭ ‬التي‭ ‬أعجبت‭ ‬بطريقة‭ ‬تقمصه‭ ‬لشخصيته‭ ‬في‭ “‬ميثاق‭”‬،‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أحسن‭ ‬ممثل‭ ‬تبارى‭أكمل القراءة »

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