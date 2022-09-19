الرياضة
مباراتان للفتيات أمام البرتغال
يخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتين إعداديتين أمام نظيره البرتغالي، استعدادا لنهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها السنة الجارية بالهند. وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المنتخب الوطني للفتيات سيخوض المباراة الأولى أمام البرتغال، غدا (الثلاثاء) بسانترام، على أن تجرى المباراة الثانية الخميس المقبلأكمل القراءة »
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