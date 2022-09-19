الرياضة
عصب الجامعة تحتفي بنجوم الموسم
قررت العصب الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تنظيم حفل “موروكو فوت بول أواردس 2022″، الخميس المقبل انطلاقا من السابعة، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وأعلنت العصب الوطنية تنظيم الحفل، لتتويج أفضل اللاعبين واللاعبات على المستوى الوطني، إضافة إلى تتويج أفضل الأطر الوطنية، خلالأكمل القراءة »
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