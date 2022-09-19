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الرياضة

المقاطعة تخيم على مباراة وجدة والفتح

منذ دقيقة واحدة
استمرار المطالبة برحيل هوار وسلامي يشيد بحارس المولودية تعادل مولودية وجدة مع ضيفه الفتح الرياضي، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما أول أمس (السبت)، وقاطعها الجمهور، بالملعب الشرفي بوجدة، برسم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية. وعجز مولودية وجدة عن تحقيق أول فوز له بعد مرور ثلاث دوراتأكمل القراءة »

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