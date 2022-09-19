الرياضة
الحسنية يعمق جراح طنجة
ألحق به الهزيمة الثالثة وأحرجه أمام جمهوره عمق حسنية أكادير جراح اتحاد طنجة، وفاز عليه بملعبه مساء أول أمس (السبت)، لحساب الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية للقسم الوطني الأول بهدفين لصفر، ليلحق به الهزيمة الثالثة في ثلاث مباريات. وأحرز الهدفين التونسي، فادي بنشوق في الدقيقة العاشرة، وكاتيأكمل القراءة »
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