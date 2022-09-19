اذاعة وتلفزيون
“وعد إبليس” على “شاهد VIP”
أطلقت منصة “شاهد VIP” مسلسل “وعد إبليس”، الذي تدور أحداثه حول رجل أعمال شاب ناجح تصاب زوجته بمرض خطير لا علاج له، فيلجأ إلى أحد يقنعه بقدرته على شفائها، مقابل توقيع عقد مع إبليس ببيع روحه إليه بعد موته، لكن الاتفاق سرعان ما يتغير. وكشفت “استوديوهات MBC”أكمل القراءة »
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