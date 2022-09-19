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الرياضة

الشاعر يمتع بإنجلترا

منذ 14 ثانية
Queens Park Rangers' Ilias Chair in action during the Sky Bet Championship match at the Kiyan Prince Foundation Stadium, London. Picture date: Tuesday October 19, 2021.
واصل الدولي إلياس الشاعر، تقديم عروضه القوية بكوينز بارك رينجرز الإنجليزي، ببطولة القسم الثاني، مع بداية الموسم الرياضي الجديد، إذ وصل إلى خمس تمريرات حاسمة، وثلاثة أهداف، في أحسن حصيلة له في مسيرته. وساهم الشاعر، البالغ من العمر 24 سنة، في بداية قوية لكوينز بارك رينجرز فيأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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