الرياضة
الشاعر يمتع بإنجلترا
واصل الدولي إلياس الشاعر، تقديم عروضه القوية بكوينز بارك رينجرز الإنجليزي، ببطولة القسم الثاني، مع بداية الموسم الرياضي الجديد، إذ وصل إلى خمس تمريرات حاسمة، وثلاثة أهداف، في أحسن حصيلة له في مسيرته. وساهم الشاعر، البالغ من العمر 24 سنة، في بداية قوية لكوينز بارك رينجرز فيأكمل القراءة »
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