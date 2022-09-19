وطنية
الحوار الوطني حول التعمير يغيب الحكامة
المنصوري أطلقته من الرباط لينتقل إلى 12 جهة بحثا عن أجوبة لأسئلة عالقة أطلقت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الجمعة الماضي، بالرباط، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وبحضور رئيس الحكومة وأعضائها، وهيآت دستورية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية. وقالت المنصوري، خلال حفلأكمل القراءة »
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