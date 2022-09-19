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وطنية

الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬حول‭ ‬التعمير‭ ‬يغيب‭ ‬الحكامة

منذ 6 ثواني
المنصوري‭ ‬أطلقته‭ ‬من‭ ‬الرباط‭ ‬لينتقل‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬جهة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬أجوبة‭ ‬لأسئلة‭ ‬عالقة أطلقت‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬المنصوري،‭ ‬وزيرة‭ ‬إعداد‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬والتعمير‭ ‬والإسكان‭ ‬وسياسة‭ ‬المدينة،‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬بالرباط،‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬حول‭ ‬التعمير‭ ‬والإسكان،‭ ‬وبحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وأعضائها،‭ ‬وهيآت‭ ‬دستورية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬عمومية‭ ‬ومنظمات‭ ‬مهنية‭.‬ وقالت‭ ‬المنصوري،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭أكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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