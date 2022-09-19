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علي بمهرجان الشعر
يستعد الفنان أمير علي لإحياء حفل فني ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الشعر المغربي، وذلك يوم خامس وعشرين أكتوبر المقبل بقصر الباهية بمراكش. وسيطل أمير علي على الجمهور المغربي في حفل يعرف مشاركة الفنان مارسيل خليفة، كما سيقدم باقة من أغانيه ومجموعة من المعزوفات على آلة الكمان.أكمل القراءة »
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