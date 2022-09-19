الرياضة
جيمس يعود إلى أوربا
عاد الكولومبي جيمس رودريغيز، إلى أوربا، بعقد إعارة إلى أولمبياكوس اليوناني، قادما من الريان القطري. واختار جيمس رودريغيز اكتشاف الدوري القطري العام الماضي، بعد نهاية مسيرته مع إيفرتون الإنجليزي، غير أن تجربته لم تكن جيدة، واختار العودة لأوربا وحمل قميص أولمبياكوس. ولعب رودريغيز في فرق عديدة، منأكمل القراءة »
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