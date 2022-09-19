الرياضة
كوستا بوولفرهامبتون
عاد البرازيلي المثير للجدل دييغو كوستا، إلى الدوري الإنجليزي، من بوابة وولفرهامبتون، بعد نهاية عقده مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي. ويبلغ كوستا من العمر 33 سنة، وفضل العودة إلى إنجلترا بعد اهتمام وولفرهامبتون به، أربع سنوات بعد رحيله عن تشيلسي، علما أنه لعب أيضا لفرق أوربية كثيرة، منأكمل القراءة »
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