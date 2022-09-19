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حوادث

نافذ ضمن عصابة لسرقة الشاحنات و”بيكوبات”

منذ 12 ثانية
المسروقات تباع بوثائق مزورة والبحث عن وسطاء يدعون علاقاتهم بموظفين بمراكز التسجيل قاد التحقيق في عملية نصب طالت بيع سيارة بمنطقة بوسكورة إلى تفكيك عصابة لسرقة الشاحنات والسيارات الفلاحية، الجمعة الماضي، من بين أفرادها شخصية نافدة بمنطقة خميس متوح بإقليم الجديدة. وتسببت الواقعة في استنفار أمني كبيرأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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