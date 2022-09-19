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وطنية

بنكيران: لن ندعو إلى الثورة

منذ 51 ثانية
الأمين العام لـ “بيجيدي” يتخلص من بقايا العثماني ويرحب بعودة الغاضبين تخلص عبد الإله بنكيران من بقايا سعد الدين العثماني على مستوى شبيبة الحزب، بانتخاب عادل الصغير، كاتبا وطنيا للشبيبة، خلفا لمحمد أمكراز، وزير الشغل السابق، فيما انتخب رضى بوكمازي، البرلماني السابق، نائبا للكاتب الوطني. جاء ذلكأكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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