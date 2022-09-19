حوادث
الإطاحة بسارق منزلين بالشماعية
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالشماعية، أخيرا، من إيقاف متهم بالسطو على منزلين بالمدينة وسرقة مبالغ مالية. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن المنزلين تعرضا إلى السرقة في ظروف غامضة، وهو ما دفع مالكيهما إلى وضع شكايتين لدى المصالح الدركية، التي استعانت بإحدى كاميرات المراقبة المثبتة في سطحأكمل القراءة »
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