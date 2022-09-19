مجتمع
باحجي مديرا عاما لمكتب الاستشارة الفلاحية
جدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، أخيرا، الثقة في جواد باحجي، رئيس جماعة مكناس، من خلال تعيينه مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالرباط. هذا التعيين الذي جاء في ظرف جد حساس وفي وقت يسوده “البلوكاج” والركود التام على جميع المستويات، ما اعتبره البعضأكمل القراءة »
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