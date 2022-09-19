الرياضة
حكيمي يفضح ميسي
لم يتردد الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، في تأكيد تجاهل الأرجنتيني ليونيل ميسي له خلال المباريات، وعدم تمرير الكرة له، خلال مقابلة صحافية مع إحدى القنوات الفرنسية. وقال حكيمي إنه لا يأبه لذلك، وإنه يحاول مساعدة الفريق من أجل تحقيق الانتصارات، مضيفا أنه يقومأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا