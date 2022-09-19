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وطنية

عمال‭ ‬في‭ ‬ورطة‭ ‬تبسيط‭ ‬المساطر

منذ 11 ثانية
بعض‭ ‬الهيآت‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬المرتفقين‭ ‬شهادات‭ ‬أصبحت‭ ‬لاغية‭                                               (‬أرشيف‭)‬
حالات‭ ‬استثنائية‭ ‬ترغم‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬شهادات‭ ‬حذفها‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬55‭.‬19 لم‭ ‬تتمكن‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬إتمام‭ ‬مسلسل‭ ‬التنفيذ‭ ‬الكامل‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ ‬55‭.‬19‭ ‬المتعلق‭ ‬بتبسيط‭ ‬المساطر‭ ‬الإدارية،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬بدا‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬تعليمات‭  ‬إلى‭ ‬رؤساء‭ ‬المجالس‭ ‬المنتخبة‭ ‬ورجال‭ ‬السلطة،‭ ‬باشاوات‭ ‬وقيادا‭ ‬ورؤساء‭أكمل القراءة »

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