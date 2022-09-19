وطنية
عمال في ورطة تبسيط المساطر
حالات استثنائية ترغم الداخلية على العودة إلى منح شهادات حذفها القانون رقم 55.19 لم تتمكن الداخلية من إتمام مسلسل التنفيذ الكامل للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، إذ لم يجد عدد من العمال بدا من إصدار تعليمات إلى رؤساء المجالس المنتخبة ورجال السلطة، باشاوات وقيادا ورؤساءأكمل القراءة »
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