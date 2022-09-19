الرياضة
“الكوديم” يفقد حافلته في المزاد
بيعت حافلة النادي المكناسي لكرة القدم، نهاية الأسبوع الماضي، خلال المزاد العلني الذي تم تنظيمه بمقر محكمة المدينة. وتم بيع الحافلة بمبلغ 29 مليونا، لفائدة شخص من سكان الرباط، إذ حددت المحكمة في وقت سابق سعر الحافلة في 19 مليونا، وهو المبلغ الذي انطلقت به عملية البيعأكمل القراءة »
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