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الرياضة

السوالم يصدم “الماص” أمام 20 ألف متفرج

منذ 12 ثانية
الفريق الفاسي مني بالهزيمة الثانية على التوالي مني المغرب الفاسي بالهزيمة الثانية على التوالي، أمام مضيفه شباب السوالم بهدف لصفر، أمام عشرين ألف متفرج من جماهيره، لحساب الدورة الثالثة من منافسات بطولة القسم الأول، أول أمس (السبت)، على أرضية المركب الرياضي بفاس. واستفاد عبد الحي بنسلطان، مدربأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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