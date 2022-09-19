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الرياضة

موتا يعود إلى التدريب

منذ 11 ثانية
عاد الإيطالي ثياغو موتا، للتدريب، من بوابة بولونيا، بعد نهاية مساره مع سبيزيا. واختار ثياغو بولونيا، من أجل إعادة الفريق لسكة الانتصارات، بعد بداية غير موفقة في الدوري الإيطالي الأول، إذ جمع ست نقاط في ست مباريات. ويعتبر ثياغو من أفضل اللاعبين الإيطاليين الذين لعبوا في وسطأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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