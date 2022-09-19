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الصباح الفني

الشاب‭ ‬خالد‭ ‬والديفا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بالرباط

منذ 9 ثواني
سميرة سعيد في إطلالتها الجديدة (خاص)
تشهد‭ ‬الرباط،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل،‭ ‬وعلى‭ ‬امتداد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬تنظيم‭ ‬حفلات‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الشاب‭ ‬خالد‭ ‬والديفا‭ ‬سميرة‭ ‬سعيدة،‭ ‬و‭”‬لارتيست‭” ‬وغيرهم‭.‬ ‭ ‬وقال‭ ‬المنظمون‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالرباط‭ ‬عاصمة‭ ‬للثقافة‭ ‬الإفريقية،‭ ‬والمنظمة‭ ‬طيلة‭ ‬سنة‭ ‬كاملة،‭ ‬ستنظم‭ ‬ثلاث‭ ‬حفلات‭ ‬فنية‭.‬ وسيكون‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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