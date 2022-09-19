الصباح الفني
الشاب خالد والديفا في حفل بالرباط
تشهد الرباط، ابتداء من الخميس المقبل، وعلى امتداد ثلاثة أيام، تنظيم حفلات فنية من توقيع عدد من الفنانين، من بينهم الشاب خالد والديفا سميرة سعيدة، و”لارتيست” وغيرهم. وقال المنظمون إنه في إطار الاحتفالات بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية، والمنظمة طيلة سنة كاملة، ستنظم ثلاث حفلات فنية. وسيكونأكمل القراءة »
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